Сумские таможенники изъяли словарь 1935 года выпуска Сегодня, 9 марта, на таможенном посту «Белополье» Сумской таможни ГФС при проведении таможенного досмотра автомобиля, которой следовал в Российскую Федерацию, было обнаружено старинную книгу 1935 выпуска.

Это был «Русско-английский словарь «лилипут», издательства Государственный институт «Советская энциклопедия», напечатанный и изданный 26 июля 1935 в г. Москва. Данная находка ограничена к перемещению через таможенную границу Украины. Владелец культурной ценности - 39-летний гражданин Украины. Он вывозил раритет в личных вещах без признаков сокрытия.

Своими действиями мужчина нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля. По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.