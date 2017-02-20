Узбек предлагал сумскому пограничнику взятку

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Мерседес» в качестве пассажира прибыл гражданин Узбекистана. Во время прохождения пограничного контроля пограничники обнаружили наличие в его паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.
В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, узбек, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ и 50 долларов США, на что получил категорический отказ.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В компетентные правоохранительные органы направлены уведомления о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.
Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником...
Сегодня ночью военнослужащие отдела «Сопычь» Сумского отряда в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в...
Как стало известно «Данкору», задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни - это сын начальника Сумской...
26 февраля сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой и сотрудниками Национальной полиции был задержан старший инспектор...
В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» россиянин предлагал пограничнику взятку....