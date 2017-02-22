Сумчане на Химгородке сидят без воды КП «Горводоканал» сообщило об отключении воды.

В связи с проведением аварийных работ по устранению аварии на водопроводе диаметром 100 мм по ул. Марко Вовчок сегодня, 9 марта, в 11:00 приостановлено водоснабжение домов №№ 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 10, 10/2 по ул. Марко Вовчок а также домов по ул. Куприна и ул. Урожайная. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.