Вита Семеренко - в десятке в спринте на кубке IBU В эстонском Отепяя продолжается заключительный этап Кубка IBU.

В спринте у женщин сразу две представительницы украинской сборной показали результат в десятке сильнейших. Сумчанка Вита Семеренко, для которой эти соревнования – проба сил после большого перерыва и квалификация для участия в Кубке мира следующего сезона, успешно справилась с обеими задачами, финишировав 9-й с двумя чистыми огневыми рубежами.

Отличный спринт продемонстрировала еще одна наша биатлонистка Юлия Журавок, реабилитировавшаяся за неудачу во вчерашнем одиночном миксте сегодняшним десятым местом с безошибочной стрельбой. Остальные наши девушки финишировали вне зачетной зоны.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Загоруйко, опередившая за счет быстрого последнего круга австрийку Юлию Швайгер и свою соотечественницу Анну Никулину. Причем среди обладательниц мест на подиуме лишь Загоруйко закончила спринт с одним промахом, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.