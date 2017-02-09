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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04260

Вита Семеренко - в десятке в спринте на кубке IBU

В эстонском Отепяя продолжается заключительный этап Кубка IBU.

В спринте у женщин сразу две представительницы украинской сборной показали результат в десятке сильнейших. Сумчанка Вита Семеренко, для которой эти соревнования – проба сил после большого перерыва и квалификация для участия в Кубке мира следующего сезона, успешно справилась с обеими задачами, финишировав 9-й с двумя чистыми огневыми рубежами.

Отличный спринт продемонстрировала еще одна наша биатлонистка Юлия Журавок, реабилитировавшаяся за неудачу во вчерашнем одиночном миксте сегодняшним десятым местом с безошибочной стрельбой. Остальные наши девушки финишировали вне зачетной зоны.

Победу в гонке одержала россиянка Анастасия Загоруйко, опередившая за счет быстрого последнего круга австрийку Юлию Швайгер и свою соотечественницу Анну Никулину. Причем среди обладательниц мест на подиуме лишь Загоруйко закончила спринт с одним промахом, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Спорт Биатлон Вита Семеренко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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