В Сумах отметили день рождения Кобзаря 9 марта отмечается 203 года со дня рождения Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, около двухсот сумчан собрались в сквере Шевченко, где прошел митинг памяти украинского поэта, писателя, прозаика, художника и этнографа.

На мероприятии присутствовали городские и областные власти, духовенство и представители общественных организаций. Собравшиеся традиционно возложили цветы к памятнику Т. Г. Шевченко, после чего исполнили гимн Украины. В ходе торжественной акции прозвучали произведения Кобзаря, а так же состоялось торжественное посвящение в скауты новых членов Национальной скаутской организации Украины Пласт.

По окончании митинга всех присутствовавших пригласили в Сумскую областную филармонию на благотворительный концерт «С любовью к Тарасу».

Первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, председатель облгосадминистрации Николай Клочко и заместитель мэра Степан Пак во время возложения цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко.

Торжественное посвящение в скауты новых членов Национальной скаутской организации Украины Пласт.