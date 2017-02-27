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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:07258

В Сумах отметили день рождения Кобзаря

9 марта отмечается 203 года со дня рождения Тараса Шевченко

Олег Демьяненко

Сегодня, 9 марта, около двухсот сумчан собрались в сквере Шевченко, где прошел митинг памяти украинского поэта, писателя, прозаика, художника и этнографа.

На мероприятии присутствовали городские и областные власти, духовенство и представители общественных организаций. Собравшиеся традиционно возложили цветы к памятнику Т. Г. Шевченко, после чего исполнили гимн Украины. В ходе торжественной акции прозвучали произведения Кобзаря, а так же состоялось торжественное посвящение в скауты новых членов Национальной скаутской организации Украины Пласт.

По окончании митинга всех присутствовавших пригласили в Сумскую областную филармонию на благотворительный концерт «С любовью к Тарасу». 

Первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, председатель облгосадминистрации Николай Клочко и заместитель мэра Степан Пак во время возложения цветов у подножия памятника Тарасу Шевченко.

Торжественное посвящение в скауты новых членов Национальной скаутской организации Украины Пласт.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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