Сумские биатлонисты доминируют на чемпионате Украины В Сянках (Львовская область) стартовал чемпионат Украины по биатлону.

7 марта в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день прошли спринтерские гонки.

У мужчин первым стал сумчанин Антон Дудученко, у женщин – глуховчанка Анна Кривонос, ее подруга по команде Кристина Ковалева – третья.

8 марта прошли гонки преследования. Чемпионами стали те же – Антон Дудченко среди мужчин, Анна Кривонос – среди женщин. Наша Кристина Ковалева поменяла третье на четвертое место, В шестерке – также наши Анна Сытник и Любовь Кипяченикова.