Сумские биатлонисты доминируют на чемпионате Украины

7 марта в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день прошли спринтерские гонки.
У мужчин первым стал сумчанин Антон Дудученко, у женщин – глуховчанка Анна Кривонос, ее подруга по команде Кристина Ковалева – третья.
8 марта прошли гонки преследования. Чемпионами стали те же – Антон Дудченко среди мужчин, Анна Кривонос – среди женщин. Наша Кристина Ковалева поменяла третье на четвертое место, В шестерке – также наши Анна Сытник и Любовь Кипяченикова.
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