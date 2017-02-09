Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33216

Сумские биатлонисты доминируют на чемпионате Украины

В Сянках (Львовская область) стартовал чемпионат Украины по биатлону.

7 марта в западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) стартовал чемпионат Украины по биатлону. В первый день прошли спринтерские гонки.

У мужчин первым стал сумчанин Антон Дудученко, у женщин – глуховчанка Анна Кривонос, ее подруга по команде Кристина Ковалева – третья.

8 марта прошли гонки преследования. Чемпионами стали те же – Антон Дудченко среди мужчин, Анна Кривонос – среди женщин. Наша Кристина Ковалева поменяла третье на четвертое место, В шестерке – также наши Анна Сытник и Любовь Кипяченикова. 

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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