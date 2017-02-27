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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56116

Сумчан призывают вовремя проходить профилактические обследования

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по заболеваемости туберкулезом среди сумчан и населения Украины в целом, медики призывают вовремя проходить профилактические обследования.

В городском отделе здравоохранения сообщают, что за 2016 год в Сумах впервые было обнаружено 122 больных туберкулезом, 2015 в году - 111 человек. Большинство больных выявлено при профилактических осмотрах. На учете в противотуберкулезных диспансерах находится каждый 50-й взрослый житель Украины. Каждый час четверо наших граждан заболевают туберкулезом, каждый час один человек умирает от этой опасной болезни.

Чтобы не подвергать себя опасности, для ранней диагностики туберкулеза с 15 лет необходимо проходить флюорографическое обследование органов грудной клетки один раз в два года, а обязательный контингент, который обслуживает население, и по клиническим показаниям - один раз в год. Это позволит выявить туберкулез, который можно выявить на ранних стадиях, тогда, когда он маскируется под грипп, бронхит и другие заболевания. Этот вид обследования не влияет негативно на организм человека.

Флюорографическое обследование можно пройти бесплатно в таких лечебных учреждениях Сум:

- поликлиника №1 (ул. 20 лет Победы, 13, в будние дни с 8:00 до 17:00),

- центр первичной медико-санитарной помощи №3 (ул. Ильинская, 48, в будние дни с 8:00 до 16:00);

- поликлиническое отделение №1 больницы №4 (ул. Труда, 3, в будние дни с 8:00 до 14:00);

- поликлиника №4 (ул. Ковпака, 7, в будние дни с 8:00 до 14:00);

- поликлиника №5 (ул. М. Вовчок, 2, в будние дни с 7:00 до 18:00, в субботу - с 8:00 до 14:00);

- поликлиника №6 (ул. Привокзальная, 3а, в будние дни с 8:00 до 11:30).

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