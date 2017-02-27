Конотопчанину грозит новый срок за незаконное хранение патронов Конотопские полицейские в рамках общегосударственной операции «Оружие и взрывчатка» изъяли 19 единиц патронов у ранее судимого 21-летнего местного жителя. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства выясняют пути происхождения боеприпасов и цель их хранения.

Уже в начале отработки полицейские задокументировали факт незаконного обращения с боеприпасами. Так, у ранее судимого 21-летнего жителя района работники полиции изъяли 19 малокалиберных патронов, которые, по его словам, он нашел возле железнодорожного моста в Конотопе. Такую «находку» полицейские немедленно изъяли и направили на экспертное исследование, а по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Учитывая, что на востоке страны идут военные действия, увеличилось количество попадания нелегального оружия в мирные регионы, что может привести к трагическим последствиям - говорит Алексей Нештенко, начальник Конотопского отдела полиции. - Работники полиции, чтобы предотвратить его попадание в случайные руки, обращаются к гражданам с просьбой сообщать о любых известных фактах хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатки в дежурную часть Конотопского отдела полиции по телефону: 6-20-09 или «102».