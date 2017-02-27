ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста.

К команде присоединились два экс-игроки ФК «Полтава» - 23-летний полузащитник Артем Недоля и 27-летний защитник Александр Стеценко.

Также контракт с командой подписал 34-летний защитник Павел Иванов, известный своими выступлениями за «Буковину», донецкий «Олимпик», молдавский «Зарю», «Говерлу» и «Горняк-Спорт».

К сумчан также присоединился еще один опытный 25-летний защитник Вадим Жук, который в последнее время выступал в высшем дивизионе Сербии за ФК «Спартак» (Суботица), до этого защищал цвета ФК «Львов», «Десны» и «Горняка-Спорт».