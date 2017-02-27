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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ПФК «Сумы» подписал еще четырех футболистов

Ряды ПФК «Сумы» пополнили еще четыре футболиста.

К команде присоединились два экс-игроки ФК «Полтава» - 23-летний полузащитник Артем Недоля и 27-летний защитник Александр Стеценко.

Также контракт с командой подписал 34-летний защитник Павел Иванов, известный своими выступлениями за «Буковину», донецкий «Олимпик», молдавский «Зарю», «Говерлу» и «Горняк-Спорт».

К сумчан также присоединился еще один опытный 25-летний защитник Вадим Жук, который в последнее время выступал в высшем дивизионе Сербии за ФК «Спартак» (Суботица), до этого защищал цвета ФК «Львов», «Десны» и «Горняка-Спорт».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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