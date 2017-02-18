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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30168

Сумские хоккеисты взяли «бронзу» чемпионата Украины

3-5 марта в Виннице состоялся чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-2004 годов рождения.

В турнире приняло участие 13 команд из разных регионов Украины, в том числе три с Сумщины – СДЮШОР «Динамо» (Сумы) и две команды КДЮСШ «Барса».

Состав участников был достаточно ровным. Восемь команд имели равные шансы попасть в призовую тройку. Достаточно сказать, что команда из Томашполя, которая стала чемпионам Украины по этому возрасту в сентябре прошлого года на открытом воздухе, не смогла выйти из группы и стала в итоге только 9-ой. Многие матчи носили драматический характер. Так команда «Барса-1» проиграла команда «Олимпия-2004» после окончания игрового времени, пропустив гол со штрафного углового. Некоторые команды, выигрывая по ходу встречи, в конечном итоге терпели поражение. Большинство игр, особенно в финалах заканчивались с разницей в один-два мяча. В общем, турнир прошёл интересно, с интригой и интересными результатами. Команда из Сум впервые заняла призовое место в чемпионатах Украины среди юношей.

Итоги турнира:

1. КДЮСШ «Спартак» г.Коростень тренер Новак Юлия

2. ОСДЮШОР «Олимпия 2003» г.Винница тр. Кулеша Александр

3. СДЮШОР «Динамо» г.Сумы тр. Тагиева Диана

4. «Старт-1» Бердичевский р-н тр. Мокрицкий Евгений, Черкас Андрей

5. «Авангард» г.Калиновка тр. Бондарчук Виталий

6. КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка тр. Яковенко Игорь, Мороз Илья

7. МДЮСШ №1 г.Винница тр. Ковальский Феликс

8. ОСДЮСШОР»Олимпия-2004» г.Винница тр. Кулеша Александр

9. «Томашполь» Томашпольский р-н тр. Олийнык Фёдор

10. ДЮСШ №3 г.Кривой Рог тр. Панасенко Виталий

11. ХК «Политехник» г.Коростень тр. Машталир Александр

12. КДЮСШ «Барса-2» г.Шостка тр. Мороз Илья

13. «Старт-2» Бердичевский р-н. тр. Мокрицкий Евгений, Черкас Андрей

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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