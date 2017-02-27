На Сумщине директора агролесхоза подозревают в растрате 100 тысяч Прокуратура подозревает бывшего директора ГП «Лебединский агролесхоз» в растрате около 100 тыс. грн.

Лебединским отделом Роменской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения или растраты имущества ГП «Лебединский агролесхоз» или завладения ею путем злоупотребления служебным положением.

В рамках уголовного производства установлено, что бывший директор указанного коммунального предприятия безосновательно выплатила премии работникам, чем совершила растрату средств ГП «Лебединский агролесхоз» на сумму около 100 тыс. грн. В настоящее время ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Денис Сирык, в рамках указанного уголовного производства расследуется также факт присвоения 175 деревьев разных пород стоимостью более 1,2 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

Справка: санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.