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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54181

В Сумском горсовете повысят меры безопасности

Депутатская комиссия по вопросам законности провела заседание и предоставила оценку резонансному событию, которое произошло во время заседания исполкома 3 марта.

Глава постоянной депутатской комиссии по вопросам законности Александр Зименко инициировал собрание сразу после чрезвычайного происшествия - приведение в действие дымовой шашки на заседании исполнительного комитета при попытке утверждения решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Позже, 7 марта, это решение было утверждено в рабочем порядке.

«По моему мнению, такие хулиганские действия являются недопустимыми в Сумском городском совете, ведь эта «шашка» поставила под угрозу здоровье и жизнь людей. Я считаю, что нам необходимо разработать порядок доступа в помещения всех исполнительных органов Сумского городского совета, обратиться в правоохранительные органы, чтобы те держали на контроле данное дело и отчитались по поводу данного вопроса на следующем заседании комиссии, а также подготовить проект решения об обращении в правоохранительные органов о проведении проверки, установления лиц и привлечения к ответственности, которые это сделали», - сообщил Александр Зименко.

К обсуждению вопроса присоединились мэр Сум Александр Лысенко, секретарь горсовета Андрей Баранов и начальник правового управления Олег Чайченко.

Александр Лысенко поддержал идею по повышению безопасности во время всех мероприятий, которые проводит Сумской городской совет и его исполнительные органы.

«В стране сейчас идет война, и мы не можем допустить хулиганских действий в помещениях органов местного самоуправления. Здесь работают люди, в большинстве женщины, и повторение подобных инцидентов неприемлемо», - прокомментировал мэр.

Депутаты, которые присутствовали на заседании, единогласно поддержали предложения мэра и главы комиссии, а также взяли на личный контроль выполнение принятых решений.

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