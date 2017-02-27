Сумчанин стал третьим в Болгарии Украинские вольники порадовали новыми победами.

В г.Варна (Болгария) на международном турнире с участием более 200 борцов из 12 стран наши мастера ковра завоевали 4 медали (1 серебряную и 3 бронзовых). Вдвойне приятно, что среди медалистов - студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С. Макаренка, чемпион Украины среди юниоров Андрей Галета. Он стал бронзовым призером престижного турнира в весовой категории до 97 кг, одержав победы в трёх поединках. Поздравляем спортсмена и его тренеров (Ещенко А.С., Голуб М.Ю.) и желаем дальнейших успехов.