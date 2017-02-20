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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3965

Сумчанку обхитрил псевдовнук

Патрульная полиция Сум предупреждает о мошенниках.

6 марта, около 2 часов ночи, патрульные получили вызов от пожилой женщины на улице Супруна. Когда стражи порядка прибыли на место, 81-летняя заявительница сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился ее внуком. После чего трубку взял другой человек и рассказал, что внук заявительницы стал участником драки и повредил телефон своего оппонента. Для решения вопроса о непривлечении к ответственности необходимо 10000 гривен. Обеспокоенная женщина сообщила, что имеет только 4000, которые в дальнейшем и передала неизвестному водителю. Не дожидаясь повторного звонка, пенсионерка решила сама связаться со своим внуком. Парень сообщил, что сейчас он дома и с ним ничего подобного не случалось. Уже после этого женщина поняла, что ее обманули и вызвала полицию.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не останавливайтесь жертвой мошенников. Если у вас требуют деньги, потому что кто-то из ваших родных в беде, будьте сознательны - вызывайте 102!

Право Мошенничество

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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