Сумчанку обхитрил псевдовнук Патрульная полиция Сум предупреждает о мошенниках.

6 марта, около 2 часов ночи, патрульные получили вызов от пожилой женщины на улице Супруна. Когда стражи порядка прибыли на место, 81-летняя заявительница сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился ее внуком. После чего трубку взял другой человек и рассказал, что внук заявительницы стал участником драки и повредил телефон своего оппонента. Для решения вопроса о непривлечении к ответственности необходимо 10000 гривен. Обеспокоенная женщина сообщила, что имеет только 4000, которые в дальнейшем и передала неизвестному водителю. Не дожидаясь повторного звонка, пенсионерка решила сама связаться со своим внуком. Парень сообщил, что сейчас он дома и с ним ничего подобного не случалось. Уже после этого женщина поняла, что ее обманули и вызвала полицию.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не останавливайтесь жертвой мошенников. Если у вас требуют деньги, потому что кто-то из ваших родных в беде, будьте сознательны - вызывайте 102!