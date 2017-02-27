Патрульные нашли мальчика, который потерялся в Сумах 7 марта, около 16 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что водитель троллейбуса обнаружил 9-летнего мальчика, который потерялся.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что на конечной остановке в салоне водитель троллейбуса обнаружил растерянного мальчика без присмотра взрослых.

Патрульным ребенок пояснила, что вместе с отцом собиралась ехать в областной центр. В Токарях, на остановке общественного транспорта, пока отец отвлекся, мальчик увидел автобус, который ехал в Сумы, поэтому и сел в него. Прибыв в город и не встретив свою мать, которая должна была ждать его на въезде в Сумы, юноша понял, что заблудился.

Полисменам парень назвал свою фамилию и имя, что помогло установить его родных.

Через некоторое время мальчика передали матери. Женщина поблагодарила патрульным и пожелала им хорошей изменения смены.