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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08310

В Сумах пьянка закончилась ограблением

Патрульные по горячим следам задержали мужчину, который избил сумчанина и завладел его телефоном.

7 марта, около 6 часов утра, патрульные получили сообщение о помощи на проспекте Михаила Лушпы. На месте заявитель рассказал, что ночью познакомился с малоизвестным ему мужчиной, с которым в дальнейшем распивал спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, во время которой незнакомец избил заявителя и завладел его мобильным телефоном. В дальнейшем он исчез в неизвестном направлении.

Мужчина сообщил приметы нападавшего, по которым полицейские начали поиски. Патрулируя проспект, инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию и пытался скрыться от стражей порядка. Общаясь с патрульными, 34-летний мужчина нервничал. Во время поверхностной проверки у него обнаружили недавно похищенный мобильный телефон.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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