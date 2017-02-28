В Сумах пьянка закончилась ограблением Патрульные по горячим следам задержали мужчину, который избил сумчанина и завладел его телефоном.

7 марта, около 6 часов утра, патрульные получили сообщение о помощи на проспекте Михаила Лушпы. На месте заявитель рассказал, что ночью познакомился с малоизвестным ему мужчиной, с которым в дальнейшем распивал спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, во время которой незнакомец избил заявителя и завладел его мобильным телефоном. В дальнейшем он исчез в неизвестном направлении.

Мужчина сообщил приметы нападавшего, по которым полицейские начали поиски. Патрулируя проспект, инспекторы заметили мужчину, который отвечал ориентированию и пытался скрыться от стражей порядка. Общаясь с патрульными, 34-летний мужчина нервничал. Во время поверхностной проверки у него обнаружили недавно похищенный мобильный телефон.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.