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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульные задержали 2 сумчан, которые избили прохожего

6 марта, около 22 часов, патрульные получили сообщение о драке на улице Ахтырской.

На месте заявитель пояснил, что стоял на остановке общественного транспорта и ждал автобус. В это время рядом проходила компания молодых людей, которые громко ругались нецензурной бранью. Гражданин сделал им несколько замечаний, на что ребята набросились на него и избили. Мужчина сообщил приметы беглецов, которые передали всем экипажам патрульной полиции.

Через некоторое время, на улице Харьковской, экипаж патрульных заметил 2 мужчин, которые отвечали ориентированию. Ими оказались 19-и 16-летние граждане. Заявитель, прибывший на место происшествия, узнал своих обидчиков. Полицейские доставили их в Сумское отделение полиции.

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