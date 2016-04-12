С 20 марта в Сумах не будет маршруток

Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумського горсовета.
«Хочу обратить внимание всех сумчан, что с 20 марта изменится режим перевозки из маршрутного такси на обычный режим, - отметил Сергей Яковенко. - Это значит, что все автобусы будут осуществлять перевозки пассажиров на маршруте с соблюдением всех остановок, предусмотренных расписанием движения. Таких в городе Сумы утверждено 352. Остановок «По требованию» не будет!»
С этого дня начнут работу и новые маршруты. Так, № 25 «Добровольная - Интернационалистов» и № 60 «В. Песчаное - Интернационалистов», которые должны обеспечить транспортным сообщением жителей улицы Интернационалистов и Черновола в районе тяглового моста. Также на постоянной основе будут осуществляться перевозки пассажиров по маршруту № 26 «Центр - 40-я подстанция» до кладбища на 40-й подстанции.
Что касается маршрутов № 62 «Барановка - Аэропорт» и № 63 «Басы - Анновка», где перевозчик не определен, там объявят дополнительный конкурс. Как и на маршрут № 51 «Песчаное - Прокофьева». Пока на них в течение трех месяцев будут работать перевозчики по временным договорам.
По информации Сергея Яковенко, в Сумах всего будет курсировать 331 автобус.
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