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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Бывшего главврача Ахтырской психбольницы отпустили под домашний арест

Экс-главврача Сумской областной психбольницы № 2 Лилию Неофитную перевели под домашний арест.

Такое решение принял сегодня, 9 марта, Апелляционный суд Сумской области, где рассматривалась апелляция адвокатов Лилии Неофитной на решение Заречного районного суда г. Сумы об избрании меры пресечения.

Несмотря на то, что прокурор настаивал на том, что подозреваемая в пытках к пациентам может оказывать давление на свидетелей и пострадавших, суд постановил отменить решение первой инстанции, а содержание под стражей сменить на круглосуточный домашний арест.

Напомним, прокуратура подозревает Лилию Неофитную в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

Право Лилия Неофитная

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