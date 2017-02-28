«Банковские услуги» стоили двум конотопчанам почти 27 тысяч гривен

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась 52-летняя жительница города. Женщина рассказала, что вечером на ее мобильный поступил звонок от незнакомца, который, представившись работником службы безопасности банка, сообщил, что в банковской системе произошел сбой и предложил повторно активизировать ее кредитную карточку, на что та сразу согласилась. Не теряя времени, она предоставила «псевдобанкиру» необходимые реквизиты собственного счета, среди которых номер карты и секретный код. Опомнилась женщина лишь тогда, когда так называемый «работник банка» неожиданно положил трубку, а на мобильный поступило смс-сообщение о снятии со счета денежных средств в сумме 14 тысяч 170 гривен.

В подобной ситуации оказался и 36-летний конотопчанин. Мужчине также позвонил «банковский» работник, и, под предлогом уточнения клиентской базы банка, выпытал его личные данные. Следствием такого непринужденного разговора стала потеря 12 тысяч 490 гривен.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и принимают все возможные меры, направленные на установление лиц злоумышленников и возврата пострадавшим денег. Полицейские в очередной раз советуют гражданам быть очень осторожными с незнакомыми телефонными собеседниками и никогда не делиться с ними конфиденциальной информацией, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.