Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую девушку

На вид девушке 19-22 года, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые (окрашенные) длинные, лицо овальной формы, глаза серые.

Была одета в куртку демисезонную типа «парка» с капюшоном из ткани черного цвета, утепленную искусственным мехом «леопардовой» расцветки с надписью на спине белого цвета на иностранном языке, темно-синие джинсы и кроссовки.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация о местонахождении Савенко Юлии с просьбой сообщить об этом в Конотопский отдел полиции ГУНП в Сумской области по адресу: г.Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефону (05447) 6-20-09 или в ближайшее к вам отделение полиции по телефону круглосуточной линии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.