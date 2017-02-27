Полиция Сумщины трудилась не покладая рук и 8 марта

За 8 марта на Сумщине было совершено 35 уголовных преступлений, из которых 23 раскрыто. В области произошел один грабеж, который был раскрыт полицией по «горячим» следам, зарегистрировано 9 краж, из которых раскрыто 8, в том числе - 1 квартирная. В трех случаях полиция выявляла и изымала оружие и боеприпасы, в двух - наркотики.

В Шостке работники полиции по «горячим» следам задержали 26-летнего жителя села Клышки, который, находясь в районном центре, совершил грабеж, отобрав у местной жительницы мобильный телефон. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник взят под стражу.

В торгово-развлекательном центре в г. Сумы, из магазина одежды была совершена кража мужских брюк стоимостью 600 гривен. Правоохранители, установив личность злоумышленника, задержали 24-летнего сумчанина.

В Ахтырке полиция задержала 40-летнего мужчину за кражу крупной суммы денег у своего приятеля. Установлено, что еще вечером 7 марта он пришел в гости к своему 62-летнему знакомому и они водкой начали «праздновать» женский день. Когда напились, гость нашел в квартире тайник с деньгами и украл из него 13 600 гривен. Относительно злоумышленника полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

В Конотопе со двора чужого домохозяйства двое местных жителей 30-ти и 48-ми лет тайно похитили металлическую арку весом 120 килограмм. Очевидно, мужчины решили, что она им нужнее, чем хозяину.

В Шостке полицейские задержали 64-летнего мужчину, который, зайдя в незапертой дома 90-летней местной жительницы, похитил ювелирные изделия, хрусталь, медали, ордена и люстру.

А в Ромнах 24-летний мужчина добровольно выдал полиции гранату РГД-5, запал к ней, патроны различного калибра и взрывчатку. Правоохранителям мужчина пояснил, что нашел все это на пляже у реки Сула. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и проводит проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.