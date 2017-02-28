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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00210

На Роменщине участковые изъяли оружие и наркотики

Обрез охотничьего ружья и около 5 граммов марихуаны нашли и изъяли за один день отработки территории обслуживания участковые офицеры полиции у двух жителей района.

Так, участковые офицеры Роменского отдела полиции во время проверки по месту жительства 30-летнего владельца оружия обнаружили у него зарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-34, которое имели явные признаки искусственной переделки. Сам владелец оружия пояснил самовольное укорочение длины ствола тем, что он якобы «раздулся».

В этот же день участковые проверили ранее полученную информацию о 37-летнем жителе района, который мог хранить при себе наркотики. Мужчину нашли в городе на территории больницы. При проверке у него в рукаве куртки полицейские обнаружили бумажный сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое средство марихуана общим весом около 5 граммов. Как пояснил владелец «травки», коноплю нашел, а носил с собой, потому что хотел покурить.

Сейчас все обнаруженное и изъятое направлено на исследование, а по всем фактам следователи открыли отдельные уголовные производства: по переделке ружья - по ч.1 ст. 263-1 (... переработка огнестрельного оружия ...) Уголовного кодекса Украины, а за хранение вероятного наркотика - по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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