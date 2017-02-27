В Сумах на Тимирязевке отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением работ по замене пожгидрантов по ул. Гризодубовой и ул. Аэрофлотская сегодня, 10 марта, с 10:00 будет прекращено водоснабжение домов района Тимирязевки. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.