Сумские депутаты хотят отменить итоги транспортного конкурса В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решения исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования».

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Зарегистрировали с Владимиром Чепиком проект решения об отмене исполкомовской #зрады о маршрутных перевозках.

Будем настаивать на включение рассмотрения вопроса на очередную сессию Сумского горсовета.

Борьба продолжается», - написал депутат.

Напомним, транспортный конкурс, который по мнению многих депутатов и общественников является незаконным, прошел в два этапа – 23 и 27 февраля. 3 марта исполком на внеочередном заседании пытался ввести в действие решение конкурсного комитета, но оно было сорвано дымовой шашкой. В итоге, 7 марта, без свидетелей, исполком принял это решение в рабочем порядке. Теперь сумчане будут ездить на тех же автобусах, что и предыдущие 5 лет и даже старших, причем в обычном режиме, то есть остановок «по требованию» теперь не будет. Автобусы будут останавливаться только на остановках общественного транспорта, которых в городе насчитывается 332, правда, списка на сайте горсовета нет.