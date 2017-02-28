В центре Сум маршрутка столкнулась с «Тойотой» Сегодня, 10 марта, на Покровской площади, напротив здания налоговой инспекции, столкнулись маршрутка «Рута» и «Тойота».

Дорожно-транспортное происшествие документально оформляют патрульные полицейские. По словам очевидцев, при аварии никто не пострадал. Машины незначительно повреждены. Оба водителя, находившиеся за рулем, от комментариев отказываются. Вместе с полицейскими устанавливать виновников будут специалисты «Укртрансбезопасности», сообщает 0542.ua.