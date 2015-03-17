Мэр Сум отчитается перед громадой 25 марта

Мэр Сум Александр Лысенко будет отчитываться в областной филармонии (ул. Петропавловская, 63). Начало в 10:00.
Накануне своего годового отчета перед громадой мэр Сум Александр Лысенко хочет лично пообщаться с руководителями структурных подразделений горсовета....
26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году.... 1
26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году....
Сегодня, 21 марта, мэр Сум Александр Лысенко проводит ежегодный отчет городского головы в ДК «Химик».... 1
В субботу, 21 марта, состоится отчет городского головы Александра Лысенко за 2014 год....