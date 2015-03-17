Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41263

Мэр Сум отчитается перед громадой 25 марта

25 марта состоится отчет Сумского городского головы о работе за 2016 год.

Мэр Сум Александр Лысенко будет отчитываться в областной филармонии (ул. Петропавловская, 63). Начало в 10:00.

Политика Отчет мэра

По тематике

23.01.2017 10:20

Сумской мэр зовет подчиненных на собеседование

Накануне своего годового отчета перед громадой мэр Сум Александр Лысенко хочет лично пообщаться с руководителями структурных подразделений горсовета....

18.03.2016 13:18

Мэр Сум будет отчитываться перед громадой в филармонии

26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году.... 1

10.03.2016 08:37

Все руководство Сум работает на отчет мэра

26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году....

21.03.2015 12:19

Бауманские пришли поддержать мэра Сум на ежегодном отчете (трансляция)

Сегодня, 21 марта, мэр Сум Александр Лысенко проводит ежегодный отчет городского головы в ДК «Химик».... 1

17.03.2015 13:46

Мэр Сум отчитается перед громадой 21 марта

В субботу, 21 марта, состоится отчет городского головы Александра Лысенко за 2014 год....

Новости

В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса
07.03.2017 18:07
СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе
Сегодня 17:27
Подрывнику с Металлургов диагностировали шизофрению
Сегодня 16:56
В Краснополье АТОшник гулял с гранатами в кармане
Сегодня 16:28
В Сумах на пожаре спасли девушку
Сегодня 16:21
На Сумщине супругов признали виновными в разбойном нападении
Сегодня 16:16
Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины
Сегодня 15:47
На Сумщине полиция уничтожила полторы тонны самогонной браги
Сегодня 14:57
Сумчане заплатили почти 20 миллионов военного сбора
Сегодня 14:09
В Сумах стартовала Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу»
Сегодня 13:30
Сумские патрульные обнаружили очередной автомобиль-двойник
Сегодня 12:56
В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой
Сегодня 12:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.