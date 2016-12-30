В Сумской многоэтажке обнаружили врезку газовой трубы В Сумах в одной из многоэтажек обнаружили врезку газовой трубы.

Это случилось потому, что накануне жители улицы Интернационалистов, 65а услышали запах газа и вызвали работников «Сумыгаза». Выходил он из помещения так называемой колясочной, что на первом этаже. По словам пресс-секретаря ПАО «Сумыгаз» Анастасии Шимариной, это могло привести к взрыву, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В середине это помещение выглядит так: бытовая техника, запасы на зиму, кухонные принадлежности. Чье - неизвестно. Услышала же запах газа женщина с 9-го этажа.

«Утром вышла в больницу, - и услышала очень мощный запах газа. Но на первом этаже не так было слышно. Пришла в магазин, думала, вызвать - не вызывать. Решила вызвать», - говорит жительница улицы Интернационалистов 65а.

Тогда же в дом приехали работники «Сумыгаза».

«Обнаружили незаконную врезку в сеть. То есть идет газопровод, там врезана труба, она шла под полом, она была спрятана, как от «Сумыгаза», так и от ЖЭКа. Чтобы исключить аварийную ситуацию, сначала мы отключили газоснабжение жителям подъезда, после того, как отсоединили эту незаконную врезку - то есть все потребители с газоснабжением, а в этом – решаем», - сообщила пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина.

«Сегодня днем в полицию поступило сообщение от работников «Сумыгаза» о том, что в одном доме на Интернационалистов была выявлена незаконная врезка газовой трубы. На место выехала следственно-оперативная группа, которая работает, выясняют все обстоятельства. Сообщение это зарегистрировано. Будет проводиться проверка», - говорит Владимир Кузьменко, инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции Сумщины.

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