В Сумах во время семейной ссоры копы нашли наркотики Патрульные обнаружили неизвестное вещество, похожее на наркотическое.

8 марта, около 18 часов, патрульные получили вызов о семейном конфликте на улице Прокофьева. Прибыв на место, патрульные уладили конфликт, возникший между отцом и сыном. Во время оформления необходимых документов стражи порядка заметили, что сын заметно нервничает и пытается избежать общения.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.