В Сумах активизировались воры-псевдогазовики В Сумах неизвестные злоумышленницы обогатились почти на три тысячи гривен за счет доверчивых пенсионерок, назвавшись работницами «Сумыгаза».

Среди белого дня в квартиру 78-летней сумчанки, в доме по улице Героев Небесной сотни, в дверь постучали две неизвестные женщины. Назвавшись работницами «Сумыгаза», они с порога заявили, что им необходимо проверить газовое оборудование, и направились на кухню. Старушка, конечно же, пошла за ними.

«Проверяльщицы» взялись двигать газовую плиту, открывать духовку, вынимать оттуда решетки и жаровни, создавая шум. Все время, пока женщины и немощная хозяйка находились на кухне, входные двери в квартиры оставались полуоткрытыми. Поэтому, третья сообщница «газовщиц», тихонько проскользнула в квартиру, и через несколько минут, покопавшись в старом шкафу нашла полиэтиленовый пакет с деньгами в сумме 1929 гривен и украла их. После того, как преступление было совершено, две злоумышленницы тоже сразу же покинули квартиру.

Буквально через час подобная кража произошла в квартире дома № 128 по улице Герасима Кондратьева. Сюда тоже пришли две молодые женщины, лет до 25-ти, и, назвавшись работницами «Сумыгаза», прошли на кухню, где в присутствии 80-летней хозяйки начали «проверку» газовой плиты, двигая ее, вынимая из духовки посуду и создавая максимум шума. Причем на газовый счетчик даже не глянули. Дверь в квартиру тоже осталась незакрытой, и в какой-то момент старушка услышала, что они даже скрипнули. А когда прибывшие покинули чужое жилище, пенсионерка зашла в комнату, обнаружила, что шкаф открыт, а из ящичка исчезли все ее деньги в сумме 750 гривен. При себе у женщины до конца месяца осталось гривен двадцать, которые она успела взять из тайника за несколько минут до визита злоумышленниц, чтобы сходить за хлебом.

«Мы убедительно просим жителей города Сумы и области, чрезвычайно серьезно относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. – Не нужно впускать в свое жилье неизвестных лиц, кем бы они ни назывались: представителями газового хозяйства, электросетей, пенсионного фонда, социальных служб или Красного Креста, пока визитеры не предъявят служебное удостоверение личности, паспорт или документ, подтверждающий полномочия на проведение проверок. Если же у вас все же возникают сомнения, - позовите соседей, срочно позвоните родным или в полицию. Полицию советуем незамедлительно вызвать и тогда, когда на улицах частного сектора, в подъезде дома вы заметите подозрительных, незнакомых людей, которые предлагают погадать, снять порчу, что-то высматривают, стучат в дверь, интересуются, где проживают одинокие люди, пенсионеры, предлагают купить у них дешевые продукты, сахар, мед и тому подобное. Злоумышленники такими нехитрыми способами выясняют, где можно поживиться, и выбирают жертву из числа одиноких людей, пенсионеров или детей».

Помните, в случае совершения преступления или правонарушения в отношении вас обязательно вызывайте полицию по телефону 102. Полиция работает без выходных, и круглосуточно, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.