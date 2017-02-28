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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27346

В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой

В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие.

Сегодня, 10 марта, около 10 утра, на ул. Прокофьева столкнулись автомобиль «Део Ланос» и мотоцикл, пишет 0542.ua.

По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем, не убедился в безопасности движения на дороге, и совершил маневр. В результате под колесами легковушки оказался мотоциклист и его пассажирка. Оба госпитализированы в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.

Право Дтп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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