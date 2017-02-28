В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой

Сегодня, 10 марта, около 10 утра, на ул. Прокофьева столкнулись автомобиль «Део Ланос» и мотоцикл, пишет 0542.ua.
По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем, не убедился в безопасности движения на дороге, и совершил маневр. В результате под колесами легковушки оказался мотоциклист и его пассажирка. Оба госпитализированы в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.
Сегодня, 10 марта, на Покровской площади, напротив здания налоговой инспекции, столкнулись маршрутка «Рута» и «Тойота»....
8 марта в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сумы - Полтава в Ахтырском...
Сегодня, 7 марта, около 11.00 на пешеходном переходе на ул. Героев Крут автомобиль такси наехал на переходившую дорогу женщину....
В результате столкновения мотоцикла и грузового автомобиля в реанимационное отделение Кролевецкой больницы попали водитель и двое пассажиров мотоцикла. Через несколько...
Сегодня, 3 марта, на ул. Харьковской возле остановки «Мясокомбинат» образовался затор....