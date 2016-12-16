В Сумах стартовала Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу»

Волонтеры будут собирать средства на приобретение медицинского оборудования для офтальмологического отделения Сумской областной детской клинической больницы. По словам главного офтальмолога области Ирины Сумцовой, нагрузка на аппаратуру в отделении - более 15 500 детей. Именно столько, по данным больницы, проходит ежегодно пациентов через детскую офтальмологию. Это не первая благотворительная помощь для офтальмологического отделения, за прошедшие годы сюда уже закуплено четыре единицы техники.
«Уже четвертый год мы будем закупать оборудование в офтальмологическое отделение, для того чтобы дети со всей области могли пользоваться современными и качественными технологиями», - сообщила региональный представитель Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Кристина Сахно.
Сейчас волонтерами на территории области установлено около 1000 ящиков в учебных и медицинских учреждениях, торговых сетях и предприятиях.
Кроме этого, в рамках акции с 9 марта по 9 апреля в Сумах состоится ряд мероприятий:
19 марта - 18.00 - развлекательное мероприятие для детей «Праздник маленьких сердец» - ТРЦ «Атриум»
Open heART fest:
23 марта в 17:00 - ораторское искусство, искусство публичного говорения «StandUP», ресторан «Брудершафт».
24 марта в 17:00 - театральное искусство, мастер-класс актерского искусства «Будь открытым», арт-площадка «Dreamroom».
25 марта в 17:00 - квартирник, творческий вечер с известными в Сумах музыкальными группами, анти-кафе «Дом».
2 апреля - кинопоказ, просмотр тематического фильма.
9 апреля в 17.00 - подведение итогов, финальный концерт возле ТРЦ «Мануфактура».
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