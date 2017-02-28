Сумские патрульные обнаружили очередной автомобиль-двойник

Во время проверки автомобиля по имеющимся базам патрульные выяснили, что данные, указанные в свидетельстве о регистрации транспортного средства, не соответствуют тем, которые внесены в базу полиции, а автомобиль под данным номерным знаком снят с регистрации еще в 2008 году.
Кроме того, в багажнике транспортного средства стражи порядка обнаружили пару номерных знаков сумской регистрации, происхождение которых владелец автомобиля объяснить не смог.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.