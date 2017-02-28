Сумские патрульные обнаружили очередной автомобиль-двойник 9 марта, около 10 часов, патрульные остановили автомобиль Opel Astra, зарегистрированный под номером столицы Украины, которые нарушил ПДД на улице Герасима Кондратьева.

Во время проверки автомобиля по имеющимся базам патрульные выяснили, что данные, указанные в свидетельстве о регистрации транспортного средства, не соответствуют тем, которые внесены в базу полиции, а автомобиль под данным номерным знаком снят с регистрации еще в 2008 году.

Кроме того, в багажнике транспортного средства стражи порядка обнаружили пару номерных знаков сумской регистрации, происхождение которых владелец автомобиля объяснить не смог.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.