Сумчане заплатили почти 20 миллионов военного сбора С начала 2017 года плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили для поддержки обороноспособности украинской армии 19,5 миллионов гривен военного сбора.

Основным фактором положительной динамики уплаты военного сбора является рост минимальной заработной платы, которая на сегодня составляет 3200 гривен.

Стоит напомнить, что военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных, компенсационных выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями.

Кроме того, военный сбор удерживается из суммы выигрыша в денежной лотерее, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры, доходов плательщика за выполненные работы по гражданско-правовым договорам и предоставленным услугам, сумма которых отражается в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц.

То есть, в базу налогообложения военным сбором входят все виды доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины и которые облагаются налогом на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 1,5%.

Специалисты инспекции обращают внимание, что только плательщики единого налога не платят военный сбор, остальные налоговые агенты являются плательщиками военного сбора.