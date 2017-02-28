Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09126

Сумчане заплатили почти 20 миллионов военного сбора

С начала 2017 года плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили для поддержки обороноспособности украинской армии 19,5 миллионов гривен военного сбора.

Основным фактором положительной динамики уплаты военного сбора является рост минимальной заработной платы, которая на сегодня составляет 3200 гривен.

Стоит напомнить, что военным сбором облагаются доходы в форме заработной платы, других поощрительных, компенсационных выплат и вознаграждений, которые выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями.

Кроме того, военный сбор удерживается из суммы выигрыша в денежной лотерее, выигрыша игрока, полученного от организатора азартной игры, доходов плательщика за выполненные работы по гражданско-правовым договорам и предоставленным услугам, сумма которых отражается в акте приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц.

То есть, в базу налогообложения военным сбором входят все виды доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины и которые облагаются налогом на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 1,5%.

Специалисты инспекции обращают внимание, что только плательщики единого налога не платят военный сбор, остальные налоговые агенты являются плательщиками военного сбора.

Общество

Новости

В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса
07.03.2017 18:07
СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе
Сегодня 17:27
Подрывнику с Металлургов диагностировали шизофрению
Сегодня 16:56
В Краснополье АТОшник гулял с гранатами в кармане
Сегодня 16:28
В Сумах на пожаре спасли девушку
Сегодня 16:21
На Сумщине супругов признали виновными в разбойном нападении
Сегодня 16:16
Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины
Сегодня 15:47
На Сумщине полиция уничтожила полторы тонны самогонной браги
Сегодня 14:57
Сумчане заплатили почти 20 миллионов военного сбора
Сегодня 14:09
В Сумах стартовала Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу»
Сегодня 13:30
Сумские патрульные обнаружили очередной автомобиль-двойник
Сегодня 12:56
В Сумах «Ланос» сбил мотоциклиста с пассажиркой
Сегодня 12:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.