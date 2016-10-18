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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57149

На Сумщине полиция уничтожила полторы тонны самогонной браги

Самогоноварением и торговлей самодельной водкой едва ли не в промышленных масштабах занималась 55-летняя жительница Ромен.

О том, что по улице Горького, в Ромнах, владелица частного жилья приторговывает самогоном, в полицию поступила информация сразу от нескольких местных жителей. Правоохранители, получив соответствующую санкцию суда на осмотр домовладения, пришли по указанному адресу.

«Увиденное чрезвычайно поразило даже бывалых полицейских, - комментирует ситуацию заместитель начальника Роменского отдела полиции Сергей Башкиров. - Практически все жилье владельцев было приспособлено под нужды самогоноварения - в комнатах стояли более десятка пластиковых емкостей различного объема, полностью наполненные брагой различной степени «вызревания». На кухне бесперебойно работали несколько самогонных аппаратов».

Размах, с которым велся бизнес на самодельной водке, дает правоохранителям основание считать, что 55-летняя владелица жилья не только сама продает горькую, но и поставляет ее в несколько точек, подпольно реализующих самогон на территории райцентра. И хотя сама женщина утверждает, что гонит его исключительно для собственного потребления, такое наивное объяснение не может ввести в заблуждение сотрудников полиции, поэтому они сейчас проверяют, куда еще сбывалась продукция домашней винокурни.

Кстати: ни она сама, ни ее муж водкой не злоупотребляют, и ведут вполне приличную жизнь.

В целом же в тот день сотрудники Роменского отдела полиции насчитали и вылили в канализацию полторы тонны браги, и изъяли 4 самогонных аппарата.

Сейчас на женщину составлен админпротокол по статье 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки), в соответствии с которой она должна будет уплатить штраф, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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