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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4770

Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины

11 тысяч гривен потеряла 53-летняя жительница Белопольского района, которая через Интернет пыталась приобрести трактор.

Работники полиции ведут поиски злоумышленника, так называемого продавца, который, получив предоплату за товар, исчез. В полиции по факту мошенничества открыли уголовное производство и в очередной раз предостерегают граждан от подобных проходимцев.

За помощью в полицию обратилась жительница Белопольского района. Женщина рассказала правоохранителям, что, пытаясь сэкономить на покупке трактора, решила воспользоваться хорошо известными сайтами объявлений в Интернете. А когда нашла нужное объявление, связалась по телефону с продавцом и договорилась об условиях приобретения товара. Мужчина на другом конце провода попросил перечислить задаток в размере 11 000 гривен, получив которые, перестал выходить на связь и удалил свое объявление с сайта.

По данному факту работники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся все поисковые действия, направленные на розыск злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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