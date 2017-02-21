Интернет-мошенник обвел вокруг пальца жительницу Сумщины 11 тысяч гривен потеряла 53-летняя жительница Белопольского района, которая через Интернет пыталась приобрести трактор.

Работники полиции ведут поиски злоумышленника, так называемого продавца, который, получив предоплату за товар, исчез. В полиции по факту мошенничества открыли уголовное производство и в очередной раз предостерегают граждан от подобных проходимцев.

За помощью в полицию обратилась жительница Белопольского района. Женщина рассказала правоохранителям, что, пытаясь сэкономить на покупке трактора, решила воспользоваться хорошо известными сайтами объявлений в Интернете. А когда нашла нужное объявление, связалась по телефону с продавцом и договорилась об условиях приобретения товара. Мужчина на другом конце провода попросил перечислить задаток в размере 11 000 гривен, получив которые, перестал выходить на связь и удалил свое объявление с сайта.

По данному факту работники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся все поисковые действия, направленные на розыск злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.