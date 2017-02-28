В госбюджет Сумской таможней перечислено почти 900 миллионов В 2017 году сумма начислений увеличилось на 75% по сравнению с 2016 годом, а именно на 374 млн грн.

Об этом сообщил и.о. начальника Сумской таможни ГФС Александр Гуцал во время пресс-конференции.

- В 2017 году сумма начислений увеличилось на 75% по сравнению с 2016 годом, а именно на 374 млн грн, - говорит руководитель таможенников. - Это произошло за счет увеличения поступлений от НДС, пошлины и других поступлений, таких как штрафы.

Также весомо возрос вес налогооблагаемого импорта, что составило 360 млн тонн груза, а стоимость его составила 3,4 млрд гривен. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти на 67%. Следует отметить, что основными бюджетоформирующими товарами в этом году стали минеральные удобрения, кофе, какао-бобы, полиэтилен, бытовая техника.

Начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Дмитрий Нестеров отметил, что с начала года таможней заведено 131 дело о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн гривен. По сравнению с прошлым годом общее количество протоколов увеличилось на 27%, а стоимость, указанная в протоколах, на 96%. Кроме того, за два первых месяца года таможней рассмотрено 57 дел о нарушении таможенных правил, при этом наложено штрафов на сумму 1,5 млн гривен.

По словам Александра Гуцала, таможенниками пресечена 21 попытка незаконного перемещения наркотических средств и 12 случаев незаконного перемещения оружия, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.