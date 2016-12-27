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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16151

На Сумщине супругов признали виновными в разбойном нападении

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение по семейной паре по обвинению в совершении разбойного нападения в с. Олешня Ахтырского района.

Решением суда супруги признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины, мужу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, его жена, кроме указанного преступления совершила еще и кражу, проведет за решеткой следующие 7 лет, кроме того, имущество супругов подлежит конфискации.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемые К. и Б. в августе 2016 года решили выбрать объектом разбойного нападения свою давнюю подругу, которая, по предположениям Б., могла владеть значительными денежными средствами и ценностями, полученными от продажи недвижимости. К совершению преступления привлекли родственника и знакомого К., которые дали согласие на свое участие в разбойном нападении. Для совершения противоправных действий злоумышленники подготовили липкую ленту для связывания потерпевших, женские чулки для сокрытия лица, ножи и перчатки.

25 августа 2016 года в полночь нападавшие с целью совершения разбойного нападения пришли к домовладению А. Через калитку зашли в указанное хозяйство, где выбили стекло в окне и открыли засов двери и проникли в жилье. По договоренности Б. осталась у двора указанного домовладения для предупреждения разоблачения нападения. После чего нападавшие надели на голову заранее приготовленные чулки, используя липкую ленту, связали потерпевшую А. и ее 90-летнюю мать, угрожая ножом, завладели деньгами в сумме 1000 грн и мобильным телефоном. Не найдя других материальных ценностей, нападавшие покинули место происшествия.

Как сообщила прокурор отдела прокуратуры Сумской области Алена Павловская, материалы по сообщников обвиняемых выделены в отдельное производство, в настоящее время один из них объявлен в розыск, поскольку он скрывается от следствия, лицо другого устанавливается. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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