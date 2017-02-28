В Сумах на пожаре спасли девушку 10 марта в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного 2-этажного жилого дома в пер. Пляжный в г. Сумы.

Звонила хозяйка дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит на первом этаже, а также образовалось сильное задымление во всем доме. Хозяйка сообщила, что на втором этаже в дымовой ловушке находится ее ребенок. Спасатели, используя выдвижную лестницу, помогли спуститься 16-летней девушке с балкона на землю. Там ее встретила мать, отвела дочь к карете экстренной медицинской помощи. Пострадавшую доставили в Сумскую городскую детскую клиническую больницу, где ее госпитализировали. Параллельно с эвакуацией происходило тушение очага пожара. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 10:48 возгорание было локализовано и не допущено распространение пламени на всю площадь помещения, в 11:21 - ликвидировано. Всего к тушению были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара выясняется, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.