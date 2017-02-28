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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28105

В Краснополье АТОшник гулял с гранатами в кармане

Полицейские открыли уголовное производство в отношении военнослужащего, который разгуливал по поселку с гранатами в кармане.

Событие произошло в Краснополье. 46-летний мужчина, который находился в краткосрочном отпуске, вернувшись из зоны АТО, разгуливал по городу с гранатами в кармане. Неизвестно какие бы последствия для него и окружающих наступили бы в случае «срабатывания» боеприпасов, если бы его вовремя не остановили правоохранители.

Для работников криминальной полиции областного управления поступила информация, что в Краснополье в отпуск с АТО прибыл 46-летний военнослужащий, который привез с собой взрывные устройства. Для проверки информации они выехали в Краснополье, где вместе с местными коллегами изъяли у мужчины опасные боеприпасы.

«Оперативники остановили военнослужащего возле одного из торговых заведений города и провели внешний осмотр, - рассказывает Александр Бондарь, в.и.о. начальника Краснопольского отделения полиции. - Они обнаружили и изъяли у него две гранаты «Ф-1», которые он держал при себе.

В дальнейшем, проведя обыск в его доме, полицейские обнаружили и изъяли еще и один патрон к крупнокалиберному оружию. Сейчас все обнаруженные предметы направлены на экспертное исследование».

По выявленному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», в рамках которого правоохранители выяснят пути происхождения и цели хранения изъятых боеприпасов. В случае экспертного подтверждения, что данные предметы являются оружием, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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