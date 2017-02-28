На Сумщине уничтожили 4 артснаряда и нашли мину времен войны В течение 10 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили четыре артиллерийских снаряда.

Роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва четыре артиллерийских снаряда калибра 76, 100, 120 и 150 мм. Их накануне обнаружили в пгт Степановка Сумского района на территории местного предприятия его работники во время хозяйственных работ на расстоянии 50 м от жилых домов.

В этот же день в 09:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Старое село Сумского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это минометная мина калибра 120 мм. Ее нашел во время прогулки случайный прохожий на расстоянии 700 м от дачных домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

С наступлением весны люди чаще гуляют в лесах, готовят приусадебные участки к огородным работам, а потому могут наткнуться на взрывоопасные предметы. В связи с этим спасатели предостерегают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».