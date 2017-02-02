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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5694

Подрывнику с Металлургов диагностировали шизофрению

Суд признал мужчину невменяемым и выпустил из СИЗО. Теперь он находится в специализированном лечебном учреждении Днепра.

Там мужчина будет находиться в течение 60 дней. За это время прокуратура планирует подготовить ходатайство в суд о признании подозреваемого виновным во взрыве в многоэтажке и отправки его на принудительное лечение до момента выздоровления или состояния, когда он будет безопасным для окружающих, пишет Спецкор.

Подозреваемый во взрыве на Металлургов находился под стражей с 6-го января. К этому времени следователи прокуратуры ожидали ответа медиков относительно его психического здоровья. У мужчины диагностировали шизофрению.

Напомним, 3-го января около 21:00 на улице Металлургов, 24 произошел взрыв. Волной разрушило стены нескольких квартир, перекрытия между шестым и седьмым этажами и выбило оконные стекла. Предварительной причиной инцидента правоохранители называют утечку газа. На месте пострадали десять сумчан. 64-летняя женщина, которая жила этажом ниже, погибла.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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