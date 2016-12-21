В Сумах снова бунтуют военные пенсионеры Сегодня, 10 марта, руководство облгосадминистрации и облсовета встречались с военными пенсионерами, которые требуют перерасчета пенсий.

В мероприятии приняли участие руководство облгосадминистрации и областного совета, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, народные депутаты Украины Игорь Молоток и Александр Сугоняко, депутаты областного совета, представители общественных организаций военных пенсионеров, трудовых коллективов сумских предприятий, общественность.

Главным требованием собравшихся пенсионеров было осуществление перерасчета пенсий силовых структур и ветеранов труда, проведение осовременивания пенсий, которые будут не ниже прожиточного минимума.

На Сумщине этот вопрос поднимается не впервые. Он неоднократно рассматривался на профильной депутатской комиссии облсовета. Кроме этого, была создана рабочая группа, которая в течение длительного времени изучает эту проблему. На последней сессии областные парламентарии поддержали Обращение к Кабинету Министров относительно законодательного урегулирования вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих. В документе, в частности, говорится о перерасчете пенсий и увеличении размера денежного обеспечения этой категории населения согласно законодательству Украины. Однако на сегодня результата это не дало.

Руководство области не устраняется от решения проблемы, однако не имеет законодательных оснований для ее урегулирования. Именно поэтому на мероприятие пригласили нардепов от Сумщины.

Во время дискуссии все представители ветеранских организаций имели возможность высказаться, донести свои проблемы и видение их решения. Присутствующие обратились к народным депутатам и попросили их участия в законодательном урегулировании данного вопроса. Последние согласились отстаивать интересы военных пенсионеров и пообещали со своей стороны полную поддержку в стенах Верховной Рады.

Напомним, последний раз решение о пересчете выплат пенсионерам принималось в 2008 году, но учитывая нынешний уровень инфляции, роста цен и повышения минимальной зарплаты, пенсионеры оказались наиболее уязвимыми, ведь их доходы остались на прежнем уровне.