Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:50558

В Сумах снова бунтуют военные пенсионеры

Сегодня, 10 марта, руководство облгосадминистрации и облсовета встречались с военными пенсионерами, которые требуют перерасчета пенсий.

В мероприятии приняли участие руководство облгосадминистрации и областного совета, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, народные депутаты Украины Игорь Молоток и Александр Сугоняко, депутаты областного совета, представители общественных организаций военных пенсионеров, трудовых коллективов сумских предприятий, общественность.

Главным требованием собравшихся пенсионеров было осуществление перерасчета пенсий силовых структур и ветеранов труда, проведение осовременивания пенсий, которые будут не ниже прожиточного минимума.

На Сумщине этот вопрос поднимается не впервые. Он неоднократно рассматривался на профильной депутатской комиссии облсовета. Кроме этого, была создана рабочая группа, которая в течение длительного времени изучает эту проблему. На последней сессии областные парламентарии поддержали Обращение к Кабинету Министров относительно законодательного урегулирования вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих. В документе, в частности, говорится о перерасчете пенсий и увеличении размера денежного обеспечения этой категории населения согласно законодательству Украины. Однако на сегодня результата это не дало.

Руководство области не устраняется от решения проблемы, однако не имеет законодательных оснований для ее урегулирования. Именно поэтому на мероприятие пригласили нардепов от Сумщины.

Во время дискуссии все представители ветеранских организаций имели возможность высказаться, донести свои проблемы и видение их решения. Присутствующие обратились к народным депутатам и попросили их участия в законодательном урегулировании данного вопроса. Последние согласились отстаивать интересы военных пенсионеров и пообещали со своей стороны полную поддержку в стенах Верховной Рады.

Напомним, последний раз решение о пересчете выплат пенсионерам принималось в 2008 году, но учитывая нынешний уровень инфляции, роста цен и повышения минимальной зарплаты, пенсионеры оказались наиболее уязвимыми, ведь их доходы остались на прежнем уровне.

Общество Военные пенсионеры

По тематике

В Сумах митинговали военные пенсионеры
21.12.2016 10:48

В Сумах митинговали военные пенсионеры

20 декабря на площади Независимости в Сумах митинговали пенсионеры силовых структур....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.