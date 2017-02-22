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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2716

СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе

СБУ обещает помочь Нацполиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе.

Служба безопасности Украины будет помогать в расследовании дела о блокировании железной дороги в Конотопе, если полиция будет обращаться по этому вопросу. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак, передает УНН.

«Я не могу сказать, что я, как руководитель службы, как гражданин, одобряю любые блокировки. Граждане имеют право на протесты, но они должны происходить законным способом. То, что называется блокировкой в Конотопе, Нацполиция открыла уголовное производство и будет расследовать это дело. Мы будем помогать, если к нам будут обращаться по этому поводу», - сообщил Грицак.

Напомним, около ста человек блокировали движение поездов на перегоне Выривка – Конотоп. Позже, ситуацию с блокадой в Конотопе урегулировали в тот же день, договорившись с железнодорожниками предоставлять раз в месяц народному депутату - участнику блокировки информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги.

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