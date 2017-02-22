СБУ готова помочь полиции в расследовании блокировки железной дороги в Конотопе

Служба безопасности Украины будет помогать в расследовании дела о блокировании железной дороги в Конотопе, если полиция будет обращаться по этому вопросу. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак, передает УНН.
«Я не могу сказать, что я, как руководитель службы, как гражданин, одобряю любые блокировки. Граждане имеют право на протесты, но они должны происходить законным способом. То, что называется блокировкой в Конотопе, Нацполиция открыла уголовное производство и будет расследовать это дело. Мы будем помогать, если к нам будут обращаться по этому поводу», - сообщил Грицак.
Напомним, около ста человек блокировали движение поездов на перегоне Выривка – Конотоп. Позже, ситуацию с блокадой в Конотопе урегулировали в тот же день, договорившись с железнодорожниками предоставлять раз в месяц народному депутату - участнику блокировки информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги.
Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России....
Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу...
Вечером в субботу, 4 марта, активисты торговой блокады Донбасса открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области....
Сегодня, 22 февраля, на заседании Сумского городского депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству и парламенту относительно поддержки блокады....