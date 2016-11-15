В Сумах опять будет большой гандбол В июне в Сумах пройдет матч женской сборной Украины по гандболу.

Сборная Украины проведет в манеже СумГу игру плей-офф квалификации чемпионата мира. Соперницами наших девчат будет сборная Испании. Игра назначена на 9 июня. Ответная встреча – через неделю. Напомним, 3 мая в Сумах сыграет и мужская сборная – в квалификации чемпионата Европы – против Чехии.