В Сумах опять будет большой гандбол

Сборная Украины проведет в манеже СумГу игру плей-офф квалификации чемпионата мира. Соперницами наших девчат будет сборная Испании. Игра назначена на 9 июня. Ответная встреча – через неделю.
Напомним, 3 мая в Сумах сыграет и мужская сборная – в квалификации чемпионата Европы – против Чехии.
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