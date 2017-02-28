В Сумах участника акции против «Сбербанка» РФ задержали за «хулиганство» В городе Сумы после акции протеста против работы российского «Сбербанка» в Украине, которая проводилась в субботу, 11 марта, полиция задержала одного из митингующих. После предоставления им в отделении объяснения мужчину отпустили. Об этом сообщил патрульный Игорь Ильяшенко.

«В субботу в Сумах после акции протеста против работы российского «Сбербанка» в Украине полиция задержала одного из участников. После предоставления им в отделении объяснения, мужчину отпустили», – передает «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение патрульного.

Как сообщил патрульный Ильяшенко, такая акция считается административным правонарушением по статье «хулиганство».

Стоит отметить, в субботу четверо активистов общественной организации «Традиция и порядок» обклеили здание на перекрестке ул. воскресенской и Покровской площади, где находится офис «Сбербанка» листовками с надписью «Увага!!! Сбербанк убиває». Также они разлили красную жидкость возле входа в банк и наклеили плакат «Геть російське з України!» на входную дверь офиса.

По словам участников, поводом для протеста стало заявление «Сбербанка» о признании «паспортов» группировок «ДНР» и «ЛНР». После того, как одного из участников задержал патрульный, другие – сбежали.



