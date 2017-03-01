В Сумах патрульные повстречались со школьниками Сумские патрульные провели тематическую встречу с подрастающим поколением.

9 марта патрульные посетили Сумскую общеобразовательную школу №12. Инспекторы провели учебно-воспитательную лекцию среди учеников 7-х классов на тему «Предупреждение травматизма на дорогах и профилактика правонарушений в подростковом возрасте».

Полицейские рассказали детям основные правила безопасности на дороге, проанализировали и обсудили основные ситуации, с которыми сталкиваются дети, идя в школу. Каждый ученик задал интересующий его вопрос инспекторам, на что получил обоснованный ответ.

Отдельно были затронуты вопросы ответственности несовершеннолетних перед законом. Патрульные разъяснили подросткам о наступлении уголовной и административной ответственности за совершение ими противоправных действий. Также, стражи порядка напомнили о вреде вредных привычек - употребления наркотических веществ, алкоголя, курения и др. Не обошлось и без сюрпризов, - дети получили учебники «Твоя безопасность».