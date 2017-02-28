Правоохранители Шостки пополнили статистику изъятого оружия и боеприпасов

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудникам полиции Шостки стала известна информация, что один из местных жителей перевозит в своем автомобиле огнестрельное оружие. Во время санкционированного обыска автомобиля и личных вещей 49-летнему водителя, полицейские нашли и изъяли пистолет «KRAL-2008 Magnum» и два патрона к нему. Разрешения на его хранение и использование у мужчины не было. Он рассказал правоохранителям, что огнестрельное оружие возил исключительно для самообороны.

Другой 51-летний житель райцентра решил добровольно сдать в полицию найденые случайно на помойке боеприпасы и тем самым избежать уголовной ответственности. Тридцать один патрон калибра 5,45 миллиметров он самостоятельно принес в участковый пункт полиции и передал их правоохранителям.

Сейчас изъятое у граждан оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 и 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Если в первом случае 49-летнему мужчине за незаконное хранение оружия грозит от трех до семи лет лишения свободы, то во втором случае, согласно санкции статьи, мужчину освободят от уголовной ответственности.

Поэтому полицейские вновь обращаются к гражданам с просьбой не затягивать со сдачей незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.