На Сумщине пограничники в поезде нашли 750 кг мяса В пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ящиках для багажа и на верхних полках пассажирского купе обнаружил большое количество пакетов и мешков с мясом говядины, общий вес которого составил около 750 кг.

Владельцем данного товара оказался 41-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

По решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.