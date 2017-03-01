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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00174

На Сумщине пограничники в поезде нашли 750 кг мяса

В пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ящиках для багажа и на верхних полках пассажирского купе обнаружил большое количество пакетов и мешков с мясом говядины, общий вес которого составил около 750 кг.

Владельцем данного товара оказался 41-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

По решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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