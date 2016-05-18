На этой неделе на улицах Сум станет светлее С 13 по 17 марта КП «Горсвет» будет проводить плановые работы по замене ламп, монтажу кабеля, кронштейнов и светильников на некоторых улицах Сум.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии.

13 марта замена ламп состоится по ул. Кощия, пер. Кощия, ул. М. Данько, пер. Литвиненко, ул. Вишневой, ул. Тычины, ул. Мирошниченко. В этот же день КП «Горсвет» начнет монтаж кабеля по ул. Криничной.

14 марта лампы заменят по ул. 20 лет Победы, пер. Майдановскому, ул. Замостянской, ул. 2-й Замостянской, ул. Василевской, пер. Василевском, ул. Токаревской; продолжат монтаж кабеля по ул. Криничной, а также монтаж кронштейнов, светильников и кабеля по ул. Чернышевского.

15 марта планируют заменить лапмы по ул. Декабристов, ул. Марата, пер. Маруси Чурай, ул. Пришибской, пер. Пришибском, ул. Куприна и закончат монтаж кабеля по ул. Криничной.

16 марта специалисты КП «Горсвет» заменят лампы по ул. Краснопольской, ул. Молодежной, ул. Басовской, ул. Гекнерала Чупринки, ул. Михновского, ул. Репина, ул. Некрасова, пер. Некрасова, пер. Слюсаревского, пер. Михновского, пер. Прорезном.

17 марта - по ул. Майской, ул. Заслонова, ул. Родниковой, ул. В. Чаговца, ул. Крушельницкой, ул. Балацкого, ул. Менделеева, ул. Ахтырской, пер. Прокофьева, ул. Даргомыжского, ул. Генерала Чеснова, ул. 2-й Харьковской, ул. 2-я Старореченской.