Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20159

На этой неделе на улицах Сум станет светлее

С 13 по 17 марта КП «Горсвет» будет проводить плановые работы по замене ламп, монтажу кабеля, кронштейнов и светильников на некоторых улицах Сум.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии.

13 марта замена ламп состоится по ул. Кощия, пер. Кощия, ул. М. Данько, пер. Литвиненко, ул. Вишневой, ул. Тычины, ул. Мирошниченко. В этот же день КП «Горсвет» начнет монтаж кабеля по ул. Криничной.

14 марта лампы заменят по ул. 20 лет Победы, пер. Майдановскому, ул. Замостянской, ул. 2-й Замостянской, ул. Василевской, пер. Василевском, ул. Токаревской; продолжат монтаж кабеля по ул. Криничной, а также монтаж кронштейнов, светильников и кабеля по ул. Чернышевского.

15 марта планируют заменить лапмы по ул. Декабристов, ул. Марата, пер. Маруси Чурай, ул. Пришибской, пер. Пришибском, ул. Куприна и закончат монтаж кабеля по ул. Криничной.

16 марта специалисты КП «Горсвет» заменят лампы по ул. Краснопольской, ул. Молодежной, ул. Басовской, ул. Гекнерала Чупринки, ул. Михновского, ул. Репина, ул. Некрасова, пер. Некрасова, пер. Слюсаревского, пер. Михновского, пер. Прорезном.

17 марта - по ул. Майской, ул. Заслонова, ул. Родниковой, ул. В. Чаговца, ул. Крушельницкой, ул. Балацкого, ул. Менделеева, ул. Ахтырской, пер. Прокофьева, ул. Даргомыжского, ул. Генерала Чеснова, ул. 2-й Харьковской, ул. 2-я Старореченской.

Общество Горсвет

По тематике

03.10.2016 08:24

Сумской «Горсвет» получил нового руководителя

С 28 сентября КП «Горсвет» возглавил новый руководитель....

В Сумах Харьковская обзавелась 10 энергосберегающими лампочками
29.09.2016 17:30

В Сумах Харьковская обзавелась 10 энергосберегающими лампочками

Работники КП «Горсвет» заменили на улице Харьковской 10 ламп накаливания на новые - энергосберегающие.... 1

31.05.2016 12:34

В Сумах объявят конкурс на директора «Горсвета»

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «Об организации отбора кандидата на должность директора капитального предприятия «Горсвет»....

23.05.2016 16:40

В Сумах уволили директора «Горсвета»

Сегодня, 23 мая, мэр Сум Александр Лысенко уволил директора КП «Горсвет» Николая Пархоменко....

18.05.2016 17:24

В Сумах директора «Горсвета» признали коррупционером

Директора КП «Горсвет» Сумского городского совета признали виновным в коррупционном правонарушении....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.